Die Swarco Raiders behalten ihre weiße Weste

Von Daniel Suckert



Wattens — Gleich der erste Angriff der Swarco Raiders endet­e in der Endzone der Gäst­e. Eigengewächs Tobias Bonatti trug das Eierlaberl über die Linie. Und in dieser Tonart ging es vor 2000 Zuschauern im Gernot-­Langes-Stadion auch weiter. Die Raiders verteilten am Ostermontag keine Geschenke. Der Schlager der Austrian Football League (AFL) zwischen den beiden bis dato ungeschlagenen Teams der Liga endete mit einem 34:14-Sieg der Hausherren.

Ob die Raiders noch wissen, wie sich eine Niederlage anfühlt? Der Double-Sieger (AFL, CEFL) des Vorjahres hat es zumindest am Montag nicht herausgefunden. Der Meister aus dem Jahr 2010 probiert­e viel, war über vier Viertel aber nicht auf Augenhöhe am grünen Rasen unterwegs. Vor allem im zweiten Viertel (21:7-Punkte) legten die Tiroler den Grundstein ihres Triumphs. Headcoach Shuan Fatah bilanzierte dementsprechend positiv: „Unser Motto war klar: ganz schnell zeigen, wer der Herr im Haus­e ist. Das ist uns gelungen. Watten­s ist eine Festung, und das wird sie auch bleiben."

Von einer Lockerheit in den nächsten Spielen wollte der gebürtige Berliner nichts wissen. Fatah: „Es gibt bei uns keine Komfortzone. Ich bin ein Pessimist und lästig bei meinen Jungs."

Der Dauerrivale der Raiders, die Vienna Vikings, kommt so gar nicht in Schwung. Die Wiener verloren am Montag bei den Graz Giants im 76. Aufeinandertreffen recht klar mit 14:36. Und während die Innsbrucker (4 Spiele, 4 Sieg­e) ungeschlagen von der Tabellenspitze lächeln, liegen die Wiener (4 Spiele, 2 Siege, 2 Niederlagen) nur im Tabellen­mittelfeld.