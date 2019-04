TI-Volleyballerinnen schafften Aufstieg in die AVL

TI-volley ist zurück in der AVL. Mit einem klaren 3:0-Erfolg (-14,-19,-7) über die SG Bisamberg/Hollabrunn entschieden die Tirolerinnen am Samstag die „Best-of-three“-Serie mit 2:0 für sich. Die Niederösterreicherinnen, Tabellenletzte des Grunddurchgangs in der AVL, steigen ab. (TT.com)