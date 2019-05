Zammer beendeten Antilauf: 3:1 gegen Union

Von Alois Moser

Innsbruck — Bei den Zammern, im Herbst neben St. Johann noch die ganz große Überraschung, war in den letzten Spielen ordentlich der Wurm drin: Fünf Partien in Serie gingen die Oberländer zuletzt als Verlierer vom Platz. Mit einem 3:1 bei der Union gelang es Zams am Samstag indes, seinen Antilauf zu stoppen.

„Wir haben gewusst, da müssen wir heute drüber", waren sich Josef Haslwanter und seine Mannschaft vor dem schweren Gang auf die Fenner im Klaren. Beide Mannschaften schafften es dann aber bei Vorteilen für die Gastgeber nicht, die durchaus vorhandenen Chancen zu nutzen.

Nach der Pause drehten die Gäste aber auf — unter gnädiger Mithilfe der Union: „Bei einem unserer Konter ist ihr Goalie danebengefahren, den brauchten wir nur noch einschieben." Gleich darauf legten die Zammer nach: „Mit dem Doppelschlag wäre das Spiel entschieden gewesen, wenn nicht unser Tormann ausgerutscht und sich den Ball selber reingehaut hätte." So wurde ein bis dahin „kampfbetontes, aber faires" Spiel noch einmal „heiß": „Das war unnötig, aber wichtig ist, dass wir wieder einmal gewonnen haben."