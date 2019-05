Kufstein ist Meister, Raiders jagen Aufstieg

Die Festungsstadt Kufstein wurde ihrem Beinamen gestern im Basketball mehr als gerecht. Dank einer starken Defensivleistung sicherten sich die Towers aus dem Unterland den Meistertitel in der Westliga. Im Endspiel des Final Four kam es gestern im Innsbrucker Landessportcenter zum Tiroler Derby mit den Swarco Raiders Tirol — und dort hatten die Kufsteiner vor gut 300 Zuschauern mit 65:51 das bessere Ende für sich.

„Wir haben immer gesagt, dass dieser Titel unser großes Ziel ist. Das ist ein Riesenschritt", erklärte Obmann Michael Pilger nach dem umkämpften Showdown im Finale. Bereits in der Vorrunde hatten die Towers beim 66:48 gegen Salzburg mit der Abwehrarbeit geglänzt — nun ließen sie auch die Raiders verzweifeln, die ihrerseits vor allem in Hälfte eins (33:25 für Kufstein) ein ums andere Mal viel Pech hatten. Im zweiten Durchgang konnten die Innsbrucker, die im Halbfinale Feldkirch 94:68 besiegt hatten, das Spiel trotz der „Heimkulisse" nicht mehr drehen.

Nach der Meisterfeier steht aber das nächste Thema an: Wer steigt in den Kampf in die zweite Bundesliga ein? Die Kufsteiner verzichten dem Vernehmen nach, die Swarco Raiders jagen daher die zweithöchste Spielstufe. Am Samstag (11.5.) treffen die Innsbrucker auswärts auf Team Spirit Guardians Graz, am Sonntag folgt zuhause das Rückspiel (18 Uhr, Leitgebhalle). „Der Sieger spielt gegen den Letzten aus der zweiten Bundesliga um den Aufstieg", ergänzt Raiders-Managerin Claudia Nuener. (rost)