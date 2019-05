Alles hängt am FC Wacker: Das Unterhaus zittert mit

Von Manuel Ludwiger

Thiersee – Mal gibt es vier Aufstiegsplätze, mal wieder fünf. Im Tiroler Unterhaus herrscht aufgrund der Bundesliga-Ergebnisse des FC Wacker Innsbruck Ungewissheit, was die letztendliche Anzahl der Fixaufsteiger pro Liga betrifft. Nach dem Innsbrucker Sieg über Hartberg und dem damit verbundenen Vorrücken auf einen Nichtabstiegsplatz gäbe es Stand jetzt wieder fünf.

So zum Beispiel in den Gebietsligen, wo neben den beiden Ersten und Zweiten momentan auch der bessere Dritte den Aufstiegssekt einkühlen darf. Diesen Platz hat Thiersee inne. Dort will man sich vom ständigen Wechselspiel aber nicht beirren lassen. „Es sind noch sechs Spiele zu spielen, da kann noch viel passieren“, so Trainer Walter Wechselberger, der die Hoffnung auf Platz zwei nicht aufgegeben hat: „Es fehlen drei Punkte auf Münster, da ist noch alles drin.“

Dennoch wäre es für Wechselberger und seine Mannschaft ärgerlich, würde der FC Wacker den Klassenerhalt verpassen und man selbst am Ende der Saison auf Rang drei liegen: „Wir wollen unbedingt rauf, das ist unser Ziel. Daher wäre das natürlich eine bittere Situation.“ Zu viele Gedanken wolle man daran aber nicht verschwenden.

Ins gleiche Horn bläst Fügen-Trainer Thomas Luchner. Die Zillertaler rangieren in der Landesliga Ost auf Platz zwei, punktegleich mit dem Tabellendritten aus Ebbs: „Wenn wir jetzt nur an die möglichen Aufstiegsplätze denken, könnte uns das vom Wesentlichen ablenken. Wir wollen unsere restlichen Spiele positiv gestalten und am Ende sehen wir, ob es gereicht hat.“

Dem FC Wacker drücken im Saisonendspurt beide Trainer die Daumen: „Schon allein im Sinne des Tiroler Fußballs brauchen wir einen Bundesliga-Verein. Beim Erreichen unseres Saisonziels würde es uns ebenfalls helfen. Daher verfolgen wir die Situation in der Bundesliga ganz genau“, so Wechselberger.