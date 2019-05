Steinkellner bricht auf zu neuen Ufern

Patrick Steinkellner ist ohne Frage eines der Gesichter der SVG Reichenau. Bereits zwölf Jahre gestaltet der „Steini" in der Mittelfeldzentrale das Spiel der Innsbrucker und hat sich nicht nur als gefürchteter Freistoß-Spezialist hervorgetan. Wenn die Reichenau am 7. Juni ihr letztes Saisonspiel absolviert, wird aber eine Ära enden, denn Steinkellner bricht als Trainer der SPG Patsch/Ellbögen (Bezirksliga) auf zu neuen Ufern.

„Ja, es stimmt, ich habe es der Mannschaft und dem Verein bereits mitgeteilt", meldete sich der 31-Jährige am Sonntag zu Wort. Einen Tag nachdem er nach einer hartnäckigen Muskelverletzung bei der 1:2-Niederlage in Dornbirn endlich wieder am grünen Rasen schnuppern durfte. Die Verletzungspause war es auch, die den Bankangestellten zuletzt ins Grübeln geraten ließ: „So wollte ich es nicht sein lassen, ich hoffe, dass ich nun bei den abschließenden fünf Spielen dabei sein kann."

Ob Steinkellner in Patsch als Spielertrainer weiter die Schuhe schnürt oder sich auf die Trainer-Agenden konzentrieren wird, steht noch nicht fest. „Wenn ich dick werde, muss ich mich wieder bewegen", scherzt der Innsbrucker, der bei seiner neuen Station auch auf seinen ehemaligen Team-Kollegen Andi Stastny trifft. Und eines ist ganz sicher, wenn die letzte Runde am 7. Juni abgepfiffen wird, wartet eine finale Party in der legendären Kantine am Reichenauer Sportplatz. Zumindest als Kampfmannschaftsspieler — denn: „Ich werd' immer ein Reichenauer bleiben", schließt Steinkellner. (TT)