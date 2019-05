Tiroler Lechner holt mit Ouschan und He in Treviso Team-EM-Silber

Treviso – Österreichs Trio Albin Ouschan, Mario He und der Innsbrucker Maximilian Lechner hat am Montag bei den Pool-Billard-Europameisterschaften in Treviso im Team Silber geholt. Im Finale gab es für das Europameister-Trio von 2017 eine Niederlage gegen Spanien, davor hatte es Siege gegen die Türkei, Kroatien, Schweden und Russland gegeben. Die Titelkämpfe werden am (heutigen) Dienstag mit dem 9er-Ball beendet. (APA)