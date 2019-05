Die unbezähmbaren Löwen: Seit 21 Spielen ungeschlagen

Von Alois Moser

Hall – Kameruns Nationalteam trägt einen stolzen Spitznamen: „Die unbezähmbaren Löwen.“ Aktuell dürften sich aber auch die Haller mit einem derartigen Prädikat schmücken: Seit 21 Spielen ist die Mannschaft von Trainer Akif Güclü in der UPC Tirol Liga schon ungeschlagen. Den Aufstieg haben die Haller schon so gut wie in der Tasche, und auch den Titel wird ihnen angesichts des großen Vorsprungs wohl keiner mehr nehmen können.

„Eine tolle Mannschaft“, befand auch Gästetrainer Alex Pfurtscheller nach dem klaren 0:5 anerkennend: „Das war heute wirklich ein Klassenunterschied.“ Für den ehemaligen Mittelfeldspieler, der mit dem verletzt ausgewechselten Paul Graziadei (Verdacht auf Bänderriss) wohl länger auf eine wichtige Stütze verzichten muss, ist Halls mannschaftliche Geschlossenheit ein großer Trumpf. „Das und auch die Intelligenz meiner Spieler“, stimmt Güclü zu: „Die Spieler setzen das um, was ich ihnen sage.“ Dazu gehört auch, dass sich alle an der Defensivarbeit beteiligen: „Das fängt ganz vorne an. Wir sind alles Teamplayer, bei uns gibt es keine Stars.“