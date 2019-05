Starker Auftritt von Schwaz und Igls, IEV-Sieg ohne Top-Spieler

Die ersten drei der Nennliste fehlten. Aber auch ohne Jonas Trinker, Vital Leuch und Thomas Schiessling feierte Titelverteidiger IEV-MED-EL zum Auftakt der Tiroler Tennisliga gegen Aufsteiger Silz (mit Ex-Telfer Daniel Lustig) einen 5:4-Heim­erfolg. Die einzige Begegnung übrigens, die erst in den Doppeln entschieden wurde. In den weiteren Auseinandersetzungen standen die Sieger bereits nach den Singles fest. Auffallend aber die starke Vorstellung des TC Schwaz (mit US-College-Spieler Luca Maldoner) beim 8:1-Auswärtssieg in Igls und die Telfer Dominanz beim 9:0 gegen Kitzbühel. Wenn man von der Begegnung Natters gegen Hall (4:3) absieht, gab es in der Tiroler Liga der Damen durchwegs Favoritensiege, wobei Schwaz und Igls ihre Anwartschaft auf einen Spitzenplatz unterstrichen. Übrigens: Alle, die auf den Auftritt von Johannes Ager im Stanser Dress warteten, wurden enttäuscht. Aber auch ohne Ager und Rainer Eitzinger gewann der TC Stans (35+) gegen Kufstein souverän. In der Senioren-Bundesliga feierte Kramsach (55+) beim 4:3 nach 2:3-Rückstand in Bad Mitterndorf den zweiten Sieg, während sich die 45+-Truppe des IEV zuhause (mit Emilio Alvarez) trotz 3:2-Führung 3:4 beugen musste. (r.u.)

Tiroler Tennis Tiroler Liga Damen, 1. Runde: TC Kufstein 2 — TC Schwaz 0:7, TC Igls — TC Kitzbühel 7:0, TC Ellmau — TC Kolsass 0:7, TC Telfs — TC Ried-Kaltenbach 5:2 (4:1), TC Natters — TSV Hall 4:3 (3:2). Herren, 1. Runde: SPG Imst/Pitztal — TC Kolsass 3:6 (1:5), TC Westendorf - TI Innsbruck 9:0; IEV — SV Silz 5:4 (3:3); TC Igls — TC Schwaz 1:8 (0:6); TC Wörgl — TSV Hall 2:7 (1:5); TC Telfs II — TC Kitzbühel 9:0. Senioren-Bundesliga, 65+: TK IEV MED-EL — Vienna Football Club 0:7; 45+: IEV MED-EL — TC GM Anif 3:4 (3:2); 55+: Damen: TC Hopfgarten — Union Graz 3:3 (2:2); Herren: Bad Mitterndorf — TC Kramsach 3:4 (3:2).