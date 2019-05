Tiroler ÖVV-Team-Kapitän Wohlfahrtstätter bleibt in Lissabon

Lissabon – ÖVV-Team-Kapitän Peter Wohlfahrtstätter hat seinen Vertrag mit Benfica Lissabon um weitere zwei Jahre verlängert. Der Tiroler, der mit dem Meistertitel auch das portugiesische Triple gewonnen hat, zeigte sich sehr zufrieden. „Ich bin überglücklich, dass ich diesen Transfer gemacht habe. In meinen bisherigen elf Profijahren ist das in allen Belangen die kompletteste Station“, sagte er.

Durch die Meisterschaftsgegner Sporting und Fonte Bastardo sowie den Europacup habe er viele Spiele auf europäischem Topniveau in den Beinen. „Dann kommen natürlich noch die drei Titel dazu. Es hätte heuer nicht besser laufen können.“

Wohlfahrtstätter bereitet sich derzeit mit dem Nationalteam in Steinbrunn auf die European-League- und EM-Saison vor: „Ich freue ich mich schon extrem auf diese Länderspielsaison, weil wir auch im Nationalteam sehr gutes Volleyball spielen und die Truppe zusammenpasst - die EM motiviert natürlich noch extra!“ Das ÖVV-Herren-Nationalteam startet am 26. Mai in Innsbruck gegen Griechenland in die „CEV Volleyball European Silver League“. (APA)