Stuiben-Trailrun: 728 Stufen führten zum Sieg

Von Toni Zangerl

Umhausen — Frühsport war gestern Samstag im Ötztal angesagt. Zur 4. Auflage des Stuiben-Trailrun­s stellten sich über 400 Teilnehmer den drei Distanzen über 42, 24 und 12 Kilometer.

Die 728 Stufen der Stahlstiege entlang des Stuibenfalls forderten den Teilnehmer alles ab. - Zangerl

Bei perfektem Laufwetter hatten Veranstalter Martin Scheiber und sein Team vom Ötztal Trailrunning-Club den Teilnehmern ein selektives Streckenangebot bereitet. Das Herzstück aller Distanzen waren die 728 Stufen des Stuiben-Steigs in unmittelbarer Nähe des Stuibenfalls, des höchsten Wasserfalls in Tirol. Bereits am Freitag war dieser Schauplatz des Sprintbewerbes von Umhausen zum Gasthof Stuiben­fall. 445 Höhenmeter waren dabei auf der vier Kilometer langen Streck­e zu bewältigen. Dabei setzte Manuel Innerhofer (AUT) mit 21:44 Minuten die Bestmarke.

Ebenso eindrucksvoll waren die Leistungen auf der 42-Kilometer-Distanz. Dort setzte sich Markus Burger aus Vorarlberg, der kürzlich den Innsbruck Alpine-Run gewinnen konnte, gegenüber dem Stubaier Christian Stern durch. Knapp zwei Minuten trennten die beiden, die sich lang­e Zeit einen packenden Zweikampf geliefert hatten. Klar siegte über die Marathondistanz Susi Lell aus Deutschland, die 2:04 Minuten vor ihrer Landsfrau Marie Luise Mühlhuber siegreich blieb.