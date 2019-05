Quer durch Tirol: Vom Achensee über das Tannheimer Tal nach Hall

Von Roman Stelzl

Innsbruck — Es geht wieder rund, nicht nur auf dem Rad: Über Tirol verteilt warten am Wochenende wieder verschiedenste Herausforderungen auf die Ausdauersportler. Zu kurz kommen sollte dabei keiner. Die Hauptschauplätze auf einen Blick.

Achenkirch: Das Mountainbike-Festival am Achensee (Samstag und Sonntag) hat sich seinen Fixplatz im Tiroler Sportkalender erkämpft. Die dritte Auflage soll heuer rund 2500 Besucher anlocken, auf den drei Strecken (28, 56 und 84 Kilometer) rund um die Unnütz-Berggruppe werden 800 Radsportler erwartet. Wegen der Schneereste nach dem kalten Mai wurden die Marathon-Strecken sicherheitshalber leicht verändert.

Hall in Tirol: Die 13 soll dem traditionellen Halbmarathon Hall-Wattens am Samstag Glück bringen. Rund um die Wahl-Tiroler Karin Freitag und Thomas Roach hat sich ein illustres Feld für die 13. Auflage des 21,9 Kilometer langen Laufs zwischen Hall und Wattens angesagt. Bei den insgesamt sechs Laufklassen werden an die 1000 Teilnehmer erwartet.

Beim Mountainbike-Festival am Achensee warten insgesamt drei Marathon-Strecken. - TVB Achensee

Tannheim: Neue Wege geht der Seen-Lauf im Tannheimer Tal. „Wir haben die längste Strecke auf 30 Kilometer erweitert. Nur die nordseitigen Passagen könnten mit dem Altschnee Probleme machen", blickt Organisator Michael Keller auf das samstägige Hauptevent voraus. In den sechs Klassen sollen rund 1000 Läufer dabei sein.

Innsbruck: Während sich die Innenstadt beim Innsbruck­athlon in eine Spielwiese verwandelt, kämpfen die Triathleten am Samstag am Baggersee gegen Wasser und Gegenwind an. Erwartet werden starke Läufer, geht es doch im Sprint (Jugend) und Standard um die österreichischen Cross­triathlon-Meistertitel.