Die Tirolerin Laura Stigger belegte in ihrem zweiten Mountainbike-Weltcuprennen in der U23-Klasse Rang drei. Die Siegerin des Saisonauftaktes musste sich am Samstag in Nove Mesto um 1:20 Minuten nur der US-Amerikanerin Haley Batten und um 52 Sekunden der Deutschen Ronja Eibl geschlagen geben. Im Gesamtklassement führt die 18-jährige Juniorenweltmeisterin gleichauf mit Batten vor Eibl.

Die Rennen der Eliteklassen finden erst am Sonntag statt. (APA)