Heißer Ritt am Wasser in der Area 47 begeisterte beim Wakeboard-Cup

Die Premiere des Austrian Wakeboard Cups in der Area 47 lockte am Samstag 34 Wakeboarder aus drei Nationen an. Sie zeigten beim erstmaligen Tourstopp im Oberländer Outdoor-Mekka akrobatisches Können. Der 2-Star-Worldtour-Event, der seit 2004 in Österreich ausgetragen wird, kürt heuer in sieben Bewerben die Österreichischen Staatsmeister. In den Klassen Boys/Girls, Junior Men/Women, Masters und Pros wurde in der Area 47 gekämpft, die Sieger hießen Johannes Köck (AUT), Dani Zoller (AUT), Nico Schumacher (GER), Lara Lehner (AUT), Christian Schmitt (AUT), Michael Tasch (Ö), Niklas Krenn (AUT), Sandro Reinhardt. (TT)

- Zangerl