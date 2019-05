Eine Rückkehr mit viel Donner in der Tiroler Liga

Als Franziska Klotz machte sie sich nicht nur im Tiroler Tennis-Sport einen „Namen". Nach Jahren der Tennis-Absenz kehrt die Ötztalerin als Franziska Donner erfolgreich auf den Court zurück. Die inzwischen 31-Jährige führte die Telfer Damen zum 4:3-Erfolg gegen den TK IEV und damit an die Tabellenspitze der Gruppe 2 in der Tiroler Liga. Mit einer makellosen Bilanz. Auch die Schwazer Damen sind in Gruppe 1 nach drei Runden unbesiegt und erste Anwärterinnen auf den Mannschaftstitel. Bei den Herren ließ am 3. Spieltag die Senioren-Truppe Kitzbühels, angeführt von Emilio Álvarez und Markus Bodner, beim 6:3 gegen den TSV Hall aufhorchen. Auch Igls meldete sich beim 5:4 gegen Telfs zurück, während die Schwazer und Kolsasser Herren-Teams einsame Spuren Richtung Meister-Play-off ziehen. (r. u.)