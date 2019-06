Cordial Cup 2019: Alle Finalspiele der Nachwuchskicker live auf TT.com

Hopfgarten - Der Cordial Cup, eines der größten Fußball-Nachwuchsturniere Europas, geht heuer vom 7. bis 10. Juni wieder in den Kitzbüheler Alpen über die Bühne. Zum zehnten Mal wird in Hopfgarten zudem der Girls Cup ausgetragen. Gespielt wird zu Pfingsten auf zwölf Fußballplätzen (Kirchberg, St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf, Brixen, Westendorf, Söll, Going, Ellmau, Kitzbühel, Reith bei Kitzbühel, Hopfgarten) in fünf Regionen der Kitzbüheler Alpen und am Wilden Kaiser.

Mit dabei sind unter anderem der FC Barcelona, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Hamburger SV, RB Salzburg und auch Funroots Academy Tokyio oder APSS Hongkong. Die traditionelle Eröffnungsfeier steigt wieder in Kirchberg, die Finalspiele finden am Sonntag in Hopfgarten statt.

Alle Finalspiele am Sonntag im Livestream

Die Programm-Highlights Freitag, 7.Juni: 19.30 Uhr: Ortszentrum Kirchberg: Musikalische Unterhaltung und Einstimmung auf die Eröffnungsfeier

20.00 Uhr: Feierlicher Einzug der teilnehmenden Mannschaften ins Fußballstadion Kirchberg

20.30 Uhr: Beginn Eröffnungsfeier Samstag, 8.Juni: 09.15 Uhr: Beginn der Vorrundenspiele

09.15 Uhr: Eröffnungsspiel Cordial Girls Cup Hopfgarten (Ehrenanstoß durch Nicole Billa, ÖFB-Teamspielerin) Sonntag, 9.Juni: 09.15 Uhr: Zwischenrunden- und Platzierungsspiele auf allen Spielplätzen

14.00 Uhr: Spiel um Platz 3 und 4 Girls Cup in Hopfgarten

14.45 Uhr: Spiel um Platz 3 und 4 U11 in Hopfgarten Live auf TT.com: 15.15 Uhr: Finale: U11 in Hopfgarten

16.00 Uhr: Finale: U13 in Hopfgarten

16.45 Uhr: Finale: U15 Girls Cup in Hopfgarten

17.30 Uhr: Finale: U15 in Hopfgarten >> Weitere Informationen, Spielpläne etc.