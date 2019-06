Tiroler Ringer Aker Al Obaidi holt Bronze bei Junioren-EM

Pontevedra – Der 19-jährige Aker Al Obaidi hat am Mittwoch bei den Junioren-Europameisterschaften der Ringer in Pontevedra in Spanien in der Klasse bis 67 kg (griechisch-römischer Stil) die Bronzemedaille geholt. Der Al Obaidi kämpft in der Bundesliga für den RSC Inzing. (APA)