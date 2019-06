Speedskater münzten ihren Heimvorteil in Edelmetall um

Tirols Speedskater vermochten am Wochenende bei den österreichischen Meisterschaften in Wörgl ihren Heimvorteil auszuspielen. Allen voran Anna Petutschnigg. Nachdem sie den Heim-Europacup wegen einer Grippe noch hatte auslassen müssen, holte sich die Juniorin in der Eliteklasse vier Meistertitel. Weiteres Gold ging an Anna Molnar (10.000 m Elimination) sowie die Wörgler Mixed-Staffel. Bei den Cadetten räumte Alexander Farthofer vierfach Gold ab ebenso wie Lukas Gasteiger und Ivona Matkovic in den Schüler-12-Bewerben.

Alexander Farthofer eroberte gleich vier Mal Gold. - SC Lattella Wörgl