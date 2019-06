Kollektives Kinderlachen läutete in Tirol das Lauf-Wochenende ein

Heiß war’s. Lustig war’s. Und zuweilen auch ganz schön anstrengend. Sosehr sich aber die Sonne Freitagnachmittag auf dem Areal der Inns­brucker Olympiaworld ins Zeug legte, sie wurde noch überstrahlt von den unzähligen leuchtenden Kinderaugen. Der Kinderlauf der Tiroler Tageszeitung war erneut die ideale Einstimmung auf den 9. Tiroler Frauenlauf, der am Samstag um 17.30 Uhr, ebenfalls bei der Olympiaworld, eine weibliche Menschenschlange in Bewegung setzt. Über 3000 Läuferinnen haben genannt. Für ein sportliches Rundum-Erlebnis sorgt einmal mehr eine Messe mit diversen Workshops und Präsentationen rund um die Themen Sport, Gesundheit, Lifestyle, Ernährung und vieles mehr. Erstmals lockt­e auch die so genannte „Women’s Trail Experience“, wo Frau bereits am Freitag Einblicke in die Welt des Trailrunnings bekam. (TT)

Auch die brütende Hitze konnte den kleinen Athleten nichts anhaben. - Michael Kristen