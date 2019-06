Heim-Vorteil genutzt: Schubert holte auch Kombi-Gold

Innsbruck — Nach dem Titel im Vorstieg am Samstag legte Jakob Schubert bei den Austrian Open der Kletterer in Innsbruck am Sonntag auch noch den Titel in der Kombination nach. Der Doppelweltmeister verwies dabei trotz des dritten Platzes im Speedklettern dank der Leistung im Bouldern seine Tiroler Landsmänner Matthias Erber (St. Johann) und Andreas Aufschnai­ter (Kitzbühel) auf die weiteren Plätze.

Bei den Damen verpasste Jessica Pilz nach ihrem Sieg im Vorstieg am Samstag den Titel in der Kombination. Die Wahl-Tirolerin musste sich als Zweite im Bouldern und Dritte im Speedklettern in der Endabrechnung der Oberösterreicherin Sandra Lettner geschlagen geben, Platz drei belegte indes die Oberhoferin Julia Lotz.