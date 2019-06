Alle Tiroler Fußball-Meister auf einen Blick: So sehen Sieger aus!

UPC Tirol Liga: Die großen Favoriten waren auch heuer andere, am verdienten Meister der UPC Tirol Liga konnte es am Ende aber keinen Zweifel geben: Sowohl beste Heim- als auch Auswärtsmannschaft, 23 Ligaspiele ungeschlagen, Torverhältnis 79:21, auf der Haller Lend in diesem Jahr überhaupt ungeschlagen – am SV Hall war in dieser Saison kein Vorbeikommen.

© Zangerl