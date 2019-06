TC Kolsass stürmte an die Tabellenspitze der Tiroler Liga

Von Robert Ullmann

Kolsass, Schwaz – Jubel, Trubel. Am Court wie auf der Zuschauertribüne. Ausgelassen feierten die Kolsasser Tennisfreunde am Sonntag den spannenden letzten Spieltag des Grunddurchgangs in der Tiroler Tennisliga. Quasi in letzter Minute gelang nämlich dem Herrenteam um Mannschaftsführer Dominik Hoflach nicht nur ein 6:3-Erfolg gegen den TC Westendorf (zwei Tiebreak-Siege im Doppel 10:8 und 12:10 sorgten für die Entscheidung), zugleich gelang Kolsass sensationell der Sprung an die Tabellenspitze der Gruppe 2 in der Tiroler Liga.

Damit genießt Kolsass genauso wie der TC Schwaz bei den Herren sowie Schwaz und Telfs bei den Damen als jeweilige Gruppensieger ein spielfreies Wochenende vor dem Halbfinale am 29./30. Juni. Im Viertelfinale am kommenden Wochenende servieren die jeweils zweit- und drittplatzierten jeder Gruppe um den Einzug in die Vorschlussrunde. Für die anderen Teams beginnt im unteren Play-off der Kampf gegen den Abstieg.

Zurück zum Grunddurchgang. Dort entwickelte sich der TC Schwaz zur neuen Macht im Tiroler Mannschaftstennis. Sowohl die Herren als auch die Damen fixierten in überlegener Manier die Gruppensiege. Auch die Telfer Damen dürfen auf eine makellose Bilanz verweisen. In einem Bewerb, der sich aufgrund von großen Leistungsunterschieden und bei manchen Vereinen fehlendem personellen Unterbau zu einer Zweiklassengesellschaft entwickelte. Deshalb schreit die Liga geradezu nach einer Reform. Gespräche darüber sollen jedenfalls geführt werden, sagte dazu TTV-Präsident Walter Seidenbusch.