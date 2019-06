Absamer Reitshammer in Chartres auf Podest

Der Tiroler Bernhard Reitshammer hat bei den zur Wochenmitte geschwommenen „Open de France“ in Chartres die Ränge zwei und drei belegt. Über 100 m Rücken blieb er in 55,64 Sek. nur hinter Yohann Ndoye Brouard (FRA/54,99), über 50 m Rücken in 25,66 hinter Jeremy Stravius (FRA/25,09) und Shane Ryan /IRL/25,38). Die Oberösterreicherin Lena Kreundl wurde über 200 m Lagen in 2:16,43 Min. Dritte. (APA)