IEV verspielte die letzte Chance

Zuerst wollte sie es nicht glauben. Erst beim Blick auf die Tabelle holte Martine Stauder nach dem 1:6 in Klosterneuburg die Realität ein. Sie hieß: Abstieg aus der 1. Tennis-Bundesliga. Nach zehn Jahren. „Dabei", so Stauder, „kämpften Iris Haider-Maurer und Alena Weiß im Einzel über drei Stunden lang um jeden Punkt, um das schier unmögliche möglich zu machen". Körperlich ausgelaugt musste Haider-Maurer schließlich das Doppel aufgeben. Womit die letzte Chance verspielt wurde und einmal mehr die dünne Personaldecke des IEV in dieser Saison zum Ausdruck kam. Was prompt zur Frage führt, ob die langjährigen Stützen Haider-Maurer (31) und Eva Hoch (34) auch in der 2. Bundesliga für den IEV servieren werden. Auch das zögerliche „denke schon, dass wir weiterspielen werden" Stauders nährt die Gerüchteküche um den Fortbestand des Damenteams im Oberhaus. Heute Samstag steht jedenfalls die Abschiedsvorstellung aus der 1. Liga gegen Wiener Neudorf am Spielplan. Und wie immer die Begegnung enden wird, der Damen-Abstieg ist ein weiterer Rückschlag für den Innsbrucker Traditionsclub IEV MED-EL, nachdem schon die Seniorentruppe 45+ wegen verletzungsbedingten personellen Problemen aus dem Bundesliga-Bewerb genommen werden musste.

Ein weiteres Erstliga-Jahr steht dagegen für Wörgls Damen und die Telfer Herren kommende Saison am Spielplan. Das dürfte in beiden Lagern bei den heutigen Heimspielen ordentlich gefeiert werden. Dabei erwartet Wörgl ab 11 Uhr den UTC Ried, Telfs trifft zur gleichen Zeit am Birkenberg auf den TC Harland und könnte in der Abstiegsfrage zum Zünglein an der Waage werden. Sollte Harland in Telfs 2:7, 1:8 oder 0:9 verlieren und Dornbirn zur gleichen Zeit gegen Klosterneuburg mit einem dieser Ergebnisse gewinnen, dann dürfte Harland absteigen. (r. u.)