Patriots stehen im Halbfinale

Telfs – Mit einem Sieg im letzten Heimspiel des Grunddurchgangs der Division 1 der Austrian Football League stellten die Telfs Patriots den Einzug ins Play-off um den Aufstieg in die AFL sicher.

Vor 300 Zuschauern begannen die Telfer gegen die Carinthian Lions stark und stellten bereits im ersten Viertel auf 20:0. Die klare Führung zur Pause (34:6) verwalteten die Oberländer anschließend souverän und gewannen am Ende 41:13. Ein Sieg, der den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale bedeutet. „Wir haben es geschafft“, jubelte Headcoach Nick Kleinhansl: „Ich bin sehr stolz auf mein Team.“ Um das Halbfinale vor eigenem Publikum in Telfs spielen zu dürfen, muss allerdings noch ein Sieg im letzten Match gegen die Raiders Tirol JV am nächsten Sonntag her. (a.m.)