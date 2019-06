Tiroler Voltigierer trumpften auf

Die Vereinszugehörigkeit spielte keine Rolle. Egal, ob die Voltigierer für Seefeld, Pill oder Zillertal gestartet waren, am Schluss der Bundesländermannschaftsmeisterschaften vergangenes Wochenende jubelten alle gemeinsam. Warum? Die Freude über die Erfolge bei den Meisterschaften in Seefeld und die damit verbundene Qualifikation für die EM und WM Ende Juli in den Niederlanden war riesig. „Tirol war noch nie mit so vielen Teilnehmern bei Titelkämpfen vertreten", erklärte die mehrfache Welt- und Europameisterin Jasmin Lindner gestern. Zuletzt seien meist nur sie und ihr damaliger Erfolgs-Pas-de-Deux-Partner Lukas Wacha bei den Großveranstaltungen vertreten gewesen und vielleicht noch eine Juniorin.

Dieses Mal sah der zurückgetretene Wacha als Zuschauer, wie sich seine Freundin Lindner mit persönlicher Kür-Bestnote für das Einzel bei der EM qualifizierte. Zudem erlebte er mit, wie deren Piller Kolleginnen Eva Nagiller im Einzel und Nagiller mit Romana Hintner im Pas de Deux ebenso das Ticket nach Ermelo lösten.

Und das Trio bekommt einige junge Reisebegleiter. Denn neben den Pillern qualifizierten sich die Seefelder Lena Bachbauer, Jana Jakober, Sophie Pittl und Georg Gabl für die Junioren-WM zum selben Zeitraum am selben Ort. Und nicht nur das: Die Gruppe, bei der das genannte Quartett und weitere vier Voltgierer ihre Akrobatik auf dem Pferd zeigen, hat erstmals seit Bestehen auch die Sichtung gewonnen. „Auf dieses Ziel haben wir seit fünf Jahren explizit hingearbeitet", sagte Martina Seyrling. Die Trainerin fügte hinzu: „Mir sind tonnenweise Steine vom Herzen gefallen. Drei Frauen und ein Herr im Einzel und die Gruppe sind dabei, das ist unglaublich. Mehr Leute habe ich nicht."

Einen Beitrag dazu leistete auch der VV Zillertal: Seyrling hatte sich für diese Saison die leichtgewichtige Clara Ludwiczek für die schwierigen Hebefiguren ausgeliehen. Seyrling: „Der Erfolg ist einfach nur toll. Die halbe Abordnung, die für Österreich zu den Titelkämpfen aufbricht, besteht aus Tirolern." (su)