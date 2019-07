Pilz und Schubert haben schon einmal kurz Höhenluft geatmet

Von Max Ischia

Innsbruck, Villars – Wer wie Jakob Schubert stets nach dem Höchsten strebt und sich seit der Heim-WM im vergangenen September dreifacher Weltmeister (Vorstieg-Gold 2012, 2018, Kombi-Gold 2018) nennen darf, der muss auch mit einer stattlichen Fallhöhe klarkommen. Kein Problem für einen, der schon vor acht Jahren Fallschirmspringen war und am Donnerstag im Rahmen eines Ausgleichssporttages des Heeressportleistungszentrums Innsbruck in Ellmau einen Tandemsprung mit dem Paragleiter wagte – so wie auch Weltmeisterkollegin Jessica Pilz. „Einfach nur cool.“

Wenn sich in seinem Magen langsam, aber sicher das berühmte Kribbeln einstellt, dann hat das eher mit dem anstehenden Weltcup-Auftakt im Vorstieg in Villars (SUI) zu tun. „Ich weiß, dass ich gut drauf bin, ich habe auch mit ausländischen Spitzenathleten trainiert, aber ganz genau weiß man es immer erst nach dem Auftakt.“

Sein mittelfristiger Blick ist ohnedies längst Richtung WM in Hachioji (JAP) Mitte August gerichtet. Dann, wenn es einerseits die beiden Titel im Vorstieg und in der Kombi zu verteidigen gilt. Und ander­erseits die ersten Fixtickets für die Olympia-Premiere der Kletterer 2020 in Tokio vergeben werden. Dafür ist im olympischen Kombinationsbewerb eine Top-sieben-Platzierung notwendig. Schubert: „Wenn ich die Wahl habe zwischen der Titelverteidigung oder einem Olympia-Fixticket, würde ich mich für Zweiteres entscheiden.“

Auch bei den Damen stellt Österreich im Vorstieg mit Jessica Pilz die amtierende Weltmeisterin. Selbstredend sind die Zielsetzungen der 22-Jährigen, die im vergangenen Jahr auch ihren ersten Weltcupbewerb gewinnen konnte, die allerhöchsten. Oder, wie sie es selbst formulierte: „Ich möchte dort weitermachen, wo ich 2018 aufgehört habe.“

Magdalena Röck nimmt derweil einen nächsten Comeback-Anlauf. Die in den vergangenen Jahren wiederholt von Verletzungen (u. a. Ringfinger, Schulter) geplagte Oberländerin hatte im Vorjahr frühzeitig die Saison beenden und auch „schweren Herzens“ die Heim-Weltmeisterschaft sausen lassen müssen.