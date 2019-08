Lakata gelang Einstand mit Sieg in Ischgl

Der Auftakt des 25. Ironbike-Jubiläums in Ischgl stand gestern Abend ganz im Zeichen des Osttirolers Alban Lakata. Der vierfache Sieger des Ironbike-Marathons, der am Samstag in Szene geht, feierte im Einzelzeitfahren (XCT) einen tollen Sieg. Auf der rund sieben Kilometer langen Schleife rund um Ischg­l setzte sich Lakata, der nun im Team Bulls von Karl Platt und Urs Huber startet, vor seinem weiteren Teamkollegen Simon Stiebjan und Ole Hem (NOR) durch. Danie­l Federspiel belegte den 9. Platz.

„Ich bin sehr froh über diesen gelungenen Auftakt", strahlte Lakata. Damensiegerin: Angelika Tazreiter (AUT).

Heute folgt der Hillclimb XCP (20 Uhr), morgen der Shorttrack XCC (18 Uhr) und am Samstag der MTB-­Marathon XCM (8 Uhr). (tz)