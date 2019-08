Huber rockte Ironbike

Der 25. Jubiläums-Ironbike-Marathon (75 km) in Ischgl stand am Samstag ganz Zeichen zweier bekannter Ironbike-Sieger und Neo-Teamkollegen. Urs Huber (SUI), nun fünffacher Sieger dieses mit 48.000 Euro bestdotierten MTB-Events der Alpen, siegte in 4:08,06 Stunden vor Frans Claes (BEL) in 4:08,97 und dem Tiroler Alban Lakata (Team Bulls) in 4:08,39. Siegerin bei den Damen war Blaza Pintaric (SLO) in 5:01,17 Stunden. (za)