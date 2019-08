Kitz Alps Trail 100 Miles: Ein neues Lauf-Extrem über 169 Kilometer

Bei den Zahlen bleibt selbst den arriviertesten Ultra-Läufern die Spucke weg: 169 Kilometer/9784 Höhenmeter warten am Donnerstag (18 Uhr) von Fieberbrunn aus bei der Premiere des „Kitz Alps Trail 100 Miles" in den Kitzbüheler Alpen. Dabei geizen die Veranstalter des längsten Trailruns in Österreich nicht mit Herausforderungen: Von Fieberbrunn geht es über Hochfilzen und durch das Pillerseetal nach Waidring und weiter nach St. Johann. Über das Kitzbüheler Horn führt der Pfad nach Kitzbühel, ehe es über den Schwarzkogel nach Jochberg und den Gamshag (2178 Meter) nach Aurach sowie von dort wieder nach Fieberbrunn geht. Die ersten Zieleinläufe werden nach 20 (!) Stunden erwartet.

Ganz neu ist die Idee mit dem 100-Meilen-Rennen in Tirol aber nicht: 2016 gab es die Premiere des Alpen X 100, wo es von Seefeld aus nach Brixen ging. Das Rennen erlebte nur eine Auflage. Insgesamt sollen rund 400 Starter beim Hauptlauf sowie den vier weiteren Bewerben samt Kinderlauf dabei sein.

Neben dem Kitz Alps Trail macht am Samstag (ab 9.30 Uhr) der Ganghofertrail in Leutasch das Dutzend voll. Die zwölfte Auflage führt im Hauptlauf (10.15 Uhr) über 21,6 Kilometer. Für Radsport-Fans wartet am Sonntag (9 Uhr) von Innsbruck aus der Kühtaier Bergkaiser über 36 Kilometer und rund 1400 Höhenmeter ins Kühtai. (rost)