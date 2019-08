Zwischen Athen und Olympia: Schwitzen unter griechischer Sonne

Österreichs Turner ließen sich in Griechenland die Sonne auf den mit Muskeln bepackten Bauch scheinen, allerdings nur in den Pausen des Trainingslagers: Das Herren-Nationalteam schwitzte in Athen zusammen mit Ringer-Olympiasieger Elefterios Petrouinas. „Seite an Seite mit ihm zu turnen, ist eine einzigartige Erfahrung", schwärmte Vinzenz Höck, zuletzt Weltcup-Vierter an den Ringen. Klingt nach gelungenem Auftakt für die Herbstsaison mit WM und Olympia-Qualifikation. (sab)

Am Sprung: Johannes Mairoser, Matthias Schwab, Xheni Dyrmishi, Severin Kranzlmüller, Alex Benda und Vinzenz Höck. - öft