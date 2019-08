Der SVI und die „Blues“ setzten erste Duftmarken

Innsbruck — Die Tiroler Liga hat mit der Hypo-Landesbank einen neuen Namenspatron. Deswegen fanden sich TFV-Präsident Josef Geisler und Klubvertreter Freitagvormittag bei einer Auftaktveranstaltung in der Zentrale am Bozner Platz ein, ehe am Abend in gleich sechs Spielen die Kugel rollte.

Groß waren die Erwartungen bei Aufsteiger Silz/Mötz, nachdem im Vorjahr die Rückkehr in die Tiroler Liga gelang. Doch der SVI, der so etwas wie eine Liga-Institution ist, bremste am Freitag die Oberländer Euphorie. Mit einem 5:0-Kantersieg am Silzer Sportplatz fuhr die Elf von Trainer Markus Seelaus über den Aufsteiger drüber und ist somit erster Tabellenführer.

Die Haller Löwen (rot) boten dem SV Wörgl (mit Marco Kofler/weiß) beim 1:1-Remis die Stirn. - Mühlanger

Blendend in die Saison startete auch Kematen mit einem 5:1-Sieg bei der Union. „Es war mein erster Sieg auf der Fenner", freute sich Trainer Markus Schnellrieder, der aufgrund der Nachlässigkeiten in den letzten 30 Minuten nicht vollends zufrieden war: „Es ist noch viel Luft nach oben." Die Innsbrucker legten nach der 2:9-Cupklatsche in Oberperfuss einen klassischen Fehlstart hin. Trainer Gogo Saringer kennt die Gründe: „Wir haben keine Leute. Sechs sind verletzt und vier auf Urlaub." (tomi)