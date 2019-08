SK Ebbs gegen SV Fügen: “Leistungsgerechtes Unentschieden“

Kaum Geheimnisse gab es zwischen dem SK Ebbs und dem SV Fügen vor dem Duell in der Hypo Tirol Liga am Sonntag — das Duo stieg kürzlich gemeinsam von der Landesliga auf. Dort hatte Ebbs gegen die Zillertaler in der vergangenen Saison nicht gewinnen können — dieser Fluch setzte sich am Sonntag fort.

Florian Kitzbichler erzielte in Minute 77 den vermeintlichen Siegestreffer, ehe der aufgerückte Abwehr-Routinier Michael Steinlechner in der Schlussphase den Gästen noch den 2:2-Ausgleich sicherte (87.). Ebbs-Trainer Peter Schnellrieder sah ein „leistungsgerechtes Unentschieden". (dale)