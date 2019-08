Jakob Schubert erreichte souverän Boulder-WM-Halbfinale

Hachioji – Nach dem verpatzten WM-Start der österreichischen Damen bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Hachioji (JPN), die geschlossen schon in der Boulder-Qualfikation ausgeschieden waren, gab es am Montag gute Nachrichten. Jakob Schubert qualifizierte sich als Neunter souverän für das Halbfinale am Dienstag (12.55 Uhr/live ORF Sport +).

Der 28-jährige Innsbrucker gab sich mit drei Tops und vier Zonen keine Blöße. Dabei war der erste Eindruck der WM-Boulderwand wegen vieler flacher Wandelemente für Schubert nicht sehr positiv ausgefallen. „Vor der Boulder-Qualifikation bin ich eigentlich immer am nervösesten. Dadurch, dass der Boulderbewerb heuer der erste WM-Bewerb ist, war mir bewusst, wie wichtig ein guter Start für den weiteren WM-Verlauf sein wird“, gestand Schubert. „Der Halbfinaleinzug nimmt mir nun viel Druck weg, sowohl im Hinblick auf den Vorstieg, aber insbesondere für die Kombination.“

Er habe nun sein großes Ziel für diesen Bewerb im Hinblick auf die Kombination bereits erreicht und können nun befreit klettern. „Zu einem Finaleinzug oder gar einer Medaille würde ich jedenfalls nicht Nein sagen“, meinte Schubert. In Hachioji im Großraum Tokio werden die ersten jeweils sieben der insgesamt 40 Olympia-Plätze vergeben. Klettern bringt bei den Spielen 2020 allerdings nur im eigens für Olympia geschaffenen Kombinations-Bewerb aus Speed, Bouldern und Vorstieg Edelmetall. (APA)