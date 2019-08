Rattenberg rüstet sich für das Boxfestival

Rattenberg – Das ASVÖ Boxfestival am Virgilplatz in Rattenberg hat schon Tradition und ist wie der Christkindlmarkt aus der kleinsten Stadt Österreichs nicht mehr wegzudenken. Am Samstag (15 Uhr) ist es nun wieder so weit: Der BC Unterberger Wörgl lädt zu einem Open-Air-Boxnachmittag gegen eine Auswahl aus Wien und Graz. „Wir werden uns sehr anstrengen müssen“, sagt Box-Urgestein Rainer Salzburger. Wie in den vergangenen 20 Jahren ist der Eintritt zum Event frei. (TT.com)