Eine gute Planung ist das halbe Leben

Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Dass sich die Fußball-Trainer der Regionalliga Tirol allesamt einig sind, kommt seltener vor als Schnee im Sommer. Was den Spielplan betrifft, ist aber genau das der Fall: egal ob Michi Baur (Kitzbühel), Denis Husic (Wörgl) oder Stefan Höller (Telfs), um nur drei Coaches namentlich zu nennen – alle ächzen inmitten eines intensiven (Urlaubs-)Monats unter der Belastung.

Auf den Startschuss am 26. Juli folgten bislang sechs Spieltage (inklusive zwei aufeinanderfolgende englischerWochen) – bis 31. August stehen zwei weitere Runden an. Im gleichen Zeitraum sind es in Salzburg und in Vorarlberg eine weniger. „Wir hinterfragen uns ständig und schauen, was wir besser machen können“, antwortet TFV-Vizepräsident Adi Stastny den Kritikern. Und eines wurde schon ausgemacht: „Wir hätten eine der zwei englischen Wochen nach vorne oder hinten schieben müssen“, weiß Stastny, dass vier Spieltage binnen 14 Tagen schwer zu stemmen sind. Außerdem betont der Funktionär: „Weil die Regionalliga-Tirol-Clubs erst im Frühjahr in den Cup einsteigen, ist die Belastung insgesamt geringer.“ So würden statt 19 Partien im Herbst 2018 (17 Westliga-Spiele, zweimal TFV-Cup) im Jahr 2019 „nur“ noch 18 Spiele (Regionalliga Tirol) warten.

Doch nicht nur ganz oben, auch ganz unten rumort es: Dass die 2. Klasse erst Ende August startet und die vier Ligen aus jeweils nur noch zehn Teams bestehen, stößt dem einen oder anderen Verantwortlichen sauer auf. Zum Beispiel Helmut Bertsch, Trainer bei der SPG Flaurling/Polling: „Das ist eine Abwertung der 2. Klasse. Nur neun Spiele, das ist keine Meisterschaft.“

Auch der späte Startschuss regt auf: „Warum fangen wir nicht gleichzeitig mit allen anderen an? Gehören wir nicht dazu?“, fragt sich Bertsch. „Ich gebe ihm prinzipiell Recht. Aber man kann die 2. Klasse nicht nur unter sportlichen Aspekten sehen“, antwortet Stastny. Hätte man Ligen zusammengelegt, hätte manches Team in den sauren Apfel langer Auswärtsfahrten beißen müssen. Weniger Spiele statt mehr Kilometer sei das Motto.