Beach-Week in St. Johann: „Das Turnier hat sich etabliert“

Bevor am kommenden Wochenende die österreichischen Beachvolleyball-Meisterschaften am Attersee in Szene gehen, holten sich Moritz Kindl/Felix Friedl mit dem Sieg beim Pro-Turnier in St. Johann Selbstvertrauen. Im Finale gewann das ÖVV-Duo 19:21, 21:19, 15:13 gegen Dumek/Vercik (CZE). Platz drei ging an Flo Schnetzer und Lo Petutschnig. Bei den Damen siegten die Favoritinnen Valerie Teufl/Eva Freiberger. „Unser Turnier hat sich etabliert. Wir sind ganz von den Socken, wie großartig diese dritte Auflage der Beach-Week angekommen ist", zeigte sich auch Organisator Tassos Theodorakopoulos begeistert. Die Beach­volleyballer sollen auch 2020 ins Unterland kommen. „Wir machen weiter", schloss Theodorakopoulos. (TT)

Der Turniersieg in St. Johann ging an Kindl/Friedl. - Christos Theologou