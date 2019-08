Familie Lechner räumte beim Westernreiten am Kohlerhof ab

Vor genau sieben Jahren glückte Westernreiter Franz Lechner auf TT Playing Jacky bei den Tiroler Meisterschaften das Triple am Kohlerhof. Vergangenes Wochenende wiederholte der 55-Jährige das Kunststück in den Disziplinen Reining, Ranch Riding und All-Around auf KH Smokers Hot Play, dem Sohn von Playing Jacky. Die Goldmedaille im Trail sicherte sich in beeindruckender Manier Franz Lechners Sohn Josef (höchste erreichte Punktzahl bei TM). Nur in der Disziplin Pleasure erlebten die zahlreichen Zuschauer eine knappe Niederlage der Stallbesitzer: Josef Lechner musste sich Lisa Hell geschlagen geben. (su)

