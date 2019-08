Nach sechs Haltestellen: Finaler Absprung vom Triathlon-Zug

Innsbruck – „Leider“, sagt Tirols Triathlonverbandspräsident Julius Skamen, „ist schon wieder das Ende erreicht.“ Nach sechs Haltestellen – von Kufstein über Innsbruck, Kitzbühel, Walchsee, Predazzo (ITA) und Brannenburg (GER) – fährt der ASVÖ-Triathlonzug powered by Raiffeisen am kommenden Samstag in seinen Endbahnhof ein: Im Hopfgartner Salvenaland steigt das Finale mit einem Crossbewerb.

Wie in den 24 Jahren zuvor sind auch im Salvenaland (zum sechsten Mal Austragungsort) Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 19 Jahren startberechtigt. Je nach Altersklasse variieren die Distanzen – die Jüngsten durchschwimmen den See am Rand, die Ältesten kraulen zwei Runden in der Freizeitanlage. Danach wird auf dem Mountainbike (Pflicht!) gestrampelt, bevor es zur abschließenden Laufrunde geht. Der erste Startschuss erfolgt um 9 Uhr.

Spannung ist garantiert: Für die „Zugreisenden“ geht es im Unterland auch um die internationale Gesamtwertung der Nachwuchssportserie. Nur auf die Besten wartet dann ein noch offener zusätzlicher Termin: die große Siegerehrung. Präsident Skamen freut sich schon vor dem großen Finale. „Wir können jetzt schon wieder auf ein Rekordteilnehmerfeld zurückblicken.“ (TT)