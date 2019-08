Gründung 1979: FC Oberndorf feiert 40. Geburtstag

Am 1. Dezember 1979 fand die Gründungsversammlung des FC Oberndorf im Gasthof Neuwirt statt. Jetzt, 40 Jahre danach, laden die Fußballer zur Geburtstagsfeier und haben dazu auch in der Chronik gestöbert: Von 1980 bis 1986 wurden Hobby-Spiele bestritten. Versuche, in den Tiroler Fußballverband aufgenommen zu werden, scheiterten am Nichtvorhandensein jeglicher sanitärer Einrichtungen. Erst die Zusicherung seitens der Gemeinde Oberndorf, einen neuen Fußballplatz zu errichten, ebnete dem FCO den Einstieg in die lang ersehnte Meisterschaft, die 2. Klasse Ost.

Im Herbst 1986 kam es gleich beim ersten Pflichtspiel zu einem wahren Kracher. Denn es war niemand Geringerer zu Gast als der berühmte FC Wacker Innsbruck. Die Wackerianer schauten nicht schlecht, als sie statt gemauerter Umkleidekabinen nur einen Holzstadel vorfanden und nicht auf einer Ersatzbank, sondern einer Hollywood-Schaukel Platz nehmen mussten.

Der FCO hielt sich wahrlich wacker und musste sich nur aufgrund eines aus ihrer Sicht fragwürdigen Elfmeters mit 0:1 geschlagen geben.

Bereits ab 1986 wurde am neuen Standort im Bichlach fleißig gewerkt und am 24. Juli 1988 konnte das Bichlachstadion feierlich eröffnet werden. Aufgrund der schlechten Bodenbeschaffenheiten wurde das Stadion im Jahre 2015 generalsaniert und am 21. Mai 2016 wiedereröffnet. Seither wird auch der Cordial Cup in Oberndorf ausgetragen und unser wunderschönes Stadion von den teilnehmenden Mannschaften aus aller Welt gelobt.

Zum Jubiläum findet am Freitag, den 27.09., ab 17.30 Uhr ein Turnier mit heimischen Betrieben und Vereinen, Ehrungen verdienter Funktionäre und anschließender Party mit DJ Nothi statt. Am Samstag sind dann ab 11 Uhr Turniere und Meisterschaftsspiele aller FCO-Mannschaften angesagt. (TT)