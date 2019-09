Der Ötztaler Radmarathon im Livestream: Nothegger verteidigte seinen Titel

Sölden - Titelverteidiger Mathias Nothegger schnappte sich auch heuer den Sieg beim Ötztaler Radmarathon. Der Vorarlberger verwies in der Sensations-Zeit von 6:47,02 Stunden die Italiener Mattia De Marchi (6:48,25 h) und Tommaso Eletrrico (6:54,24 h) auf die Plätze zwei und drei.Bester Tiroler wurde Alban Lakata. Der Lienzer landete in 6:54,25 hauchdünn neben dem Podest.

"Zwick mich, ich glaub, ich träume, liege noch im Bett und das Rennen fängt erst in einer Stunde an. Mir tut alles weh, ich muss aufs Klo und ich will ins Bett", sagte Nothegger im Siegerinterview völlig ausgepumpt. Am Timmelsjoch habe er nicht mehr an den Sieg geglaubt, konnte nur mit Mühe einen "innerlichen Resignierer" abschütteln. "Ich glaube, jetzt werden einmal zehn bis zwölf Aperol Spritz getrunken."



Bei den Damen sicherte sich die Deutsche Christina Rausch in 7:45,04 Stunden den Sieg. (TT.com)

Strecke: 238 km/5500 hm

Siegerehrung: 20.45 Uhr

Live-Übertragung: 6.30 bis ca. 21 Uhr

