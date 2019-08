Schwazer Traumstart in ungewohntem Ambiente

Mit einem Lächeln auf den Lippen drehten die Spieler eine Ehrenrunde und klatschten mit den Fans ab. „Ich bin total erleichtert, dass es so ausgegangen ist", sagte ein gelöst wirkender Trainer Frank Bergemann. Mit einem 27:26-(10:12)-Auftaktsieg in der spusu-Liga gegen Rekordmeister Bregenz gelang Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Samstag vor 700 Fans in der Olympiahalle ein Traumstart.

„Es ist der verdiente Lohn für die harte Arbeit in der Vorbereitung", sagte Bergemann und bedankte sich auch bei den vielen Freiwilligen, die zum Gelingen des Handballabends in der Olympiahalle beigetragen hatten.

Obwohl es nicht der gewohnte Hexenkessel in der Osthalle war, blieb Schwaz kämpferisch und gab nie auf. Und das trotz nervöser Anfangsphase mit vielen Fehlwürfen. Nicht nur Neuzugang Richard Wöss biss sich bei einem Siebenmeter-Versuch (14.) an Bregenz-Goalie Ralf Patrick Häusle in der ersten Hälfte die Zähne aus. „Die Chancenverwertung war nicht gut, das haben wir in der zweiten Hälfte aber abgestellt", sagte der sportliche Leiter Thomas Lintner. Eine Rote Karte gegen den Bregenzer Povilas Babarskas (48.) spielte den Tirolern in die Hände. Und als man im Kollektiv einen Freiwurf eine Sekunde vor Spielschluss abblocken konnte, war das Glück perfekt.

„Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen", erklärte Richard Wöss zufrieden. Tirol fand genau zur richtigen Zeit auf die Siegerstraße, bevor nun drei schwierige Auswärtsspiele folgen.