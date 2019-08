Tirolerin Stigger gewann bei U23-WM Cross-Country-Silber

Mont Sainte Anne – Nach zweimal Gold in der Juniorenklasse hat Mountainbikerin Laura Stigger am Samstag auch in der U23-Klasse eine WM-Medaille gewonnen. Die 18-jährige Tirolerin gewann bei der Weltmeisterschaft in Mont St. Anne im Cross Country die Silbermedaille. Stigger musste sich mit 31 Sekunden Rückstand nur der 22-jährigen Schweizerin Sina Frei geschlagen geben, die ihren zweiten U23-WM-Titel holte.

Bronze ging an die Französin Loana Lecomte mit 36 Sekunden Rückstand. Als zweitbeste Österreicherin landete Lisa Pasteiner auf Rang zehn. (APA)