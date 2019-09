Tirols Kickboxer präsentierten sich bei der EM in Ungarn stark

Bei der Kickbox-Nachwuchs-Europameisterschaft in Györ (HUN) heimsten die Tiroler Athleten wieder Medaillen ein: Lena Rössner belegte in der U10-Klasse (bis 30 kg) den dritten Rang, Matthias Zeinzinger schnappte sich in der U19-Kategorie bis 74 kg ebenfalls Bronze. Zudem gab es für ihn Rang drei mit dem österreichischen Team. Jasmin Aigner (U16/bis 65 kg) belegte den zweiten Platz. Der Pitztaler Junior Jakob Walser schnappte sich in der Klasse bis 71 kg ebenfalls die Silbermedaille. (rost)

