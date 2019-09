Achenseelauf feiert Jubiläum

Der Achenseelauf mit Start und Ziel in Pertisau zählt nicht nur zu den schönsten Panoramaläufen des Landes, sondern erfreut sich bei seiner 20. Jubiläumsauflage großer Beliebtheit. Auf die über 1500 Läufer warten 23,2 Kilometer rund um den größten Tiroler See über teilweise enge Pfade vorbei an der Gaisalm. Die Anmeldung ist bis heute online möglich. Nachmeldungen direkt vor Ort im Fischergut in Pertisau. Zum Einstimmen geht es am Samstag mit den Kinderläufen (16.30 Uhr) sowie dem Fitnesslauf (17.30) los. Am Sonntag (10 Uhr) folgt der Startschuss für den Hauptbewerb. (TT)

