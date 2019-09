Bezirksliga-Spitzenduell endete Remis: „Das war ein Spiel auf Augenhöhe“

Vier Siege aus vier Spielen — diese Bilanz konnten bis zum direkten Duell am Freitag in der Bezirksliga Ost nur Breitenbach und Aufsteiger Zell/Ziller vorweisen. Nach dem Spitzenspiel behielten mit dem 1:1 beide Mannschaften ihre weiße Weste und blieben ungeschlagen. Laut Breitenbach-Trainer Stefan Oberhuber ging dieses Ergebnis auch so in Ordnung: „Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben uns neutralisiert."

Mit 13 Punkten aus den ersten fünf Spielen ist Oberhuber mit dem Auftakt selbstredend mehr als zufrieden: „Das hätte ich vor der Saison sofort so unterschrieben. Besser geht's fast nicht." (ludw)