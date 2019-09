5500 Starter: Firmenlauf steuert auf Rekordmarke zu

Einen neuen Teilnehmerrekord erwartet sich Tirols größte Laufveranstaltung auch in diesem Jahr. Der 18. Tiroler Firmenlauf wächst weiter und soll am Samstag (17.30 Uhr, Landestheater Innsbruck) insgesamt rund 5500 Laufsportler an den Start locken. Das sind um etwa 500 mehr als noch im Vorjahr. Dabei wird, meistens unter Schirmherrschaft des Arbeitgebers, in Teams auf einer 5,6 Kilometer langen Strecke durch die Landeshauptstadt gelaufen.

Das Interesse war auch heuer wieder groß: Bereits im Juli waren die letzten Kontingente weg, zuletzt waren nur noch einzelne Restplätze zu ergattern. Die Siegerehrung findet um 20.15 Uhr statt. (rost)