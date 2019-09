Kusej schlug gleich zu

Mieming — „Die Zuschauer sind heute sicher auf ihre Kosten gekommen", meinte Zirl-Trainer Martin Hofbauer nach dem 2:2 in Mieming bei Wacker II. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe."

Aber eines, bei dem auch Wacker II laut Trainer Christian Stoff „nahe an einem Dreier war". 2:0 führten die Innsbrucker bereits — unter anderem traf die Dresdner Leihgabe Vasil Kusej („Er ist schnell und trickreich") erstmals für die Schwarz-Grünen. Doch die Innsbrucker hatten die Rechnung ohne einen ehemaligen Wacker-Kicker gemacht: Mit einem Traumtor gelang Thomas Bergmann der Anschlusstreffer (48.), vier Minuten später folgte durch einen abgefälschten Milenkovic-Freistoß das 2:2. Chancen auf den Sieg gab es dann noch auf beiden Seiten. „Es war ein gerechtes Remis", analysierte Zirls Coach Martin Hofbauer.

Bevor Telfs und Schwaz am Sonntag (17 Uhr) auf der Emat das Spitzenspiel bestreiten, haben sich die beiden Teams wohl schon am Freitagabend die Hände gerieben, denn das 0:0 zwischen Wörgl und Kitzbühel spielte sowohl Telfs als auch Leader Schwaz in die tabellarischen Karten. „Ich finde, wir waren die bessere Mannschaft", meinte Kitzbühels Coach Michael Baur, bevor er am Samstag in Westendorf für ein Prominentenspiel auf den Rasen schritt. „Für mich war es ein gerechtes Unentschieden", schloss Wörgls Coach Denis Husic. (t.w., dale)