Herber Dämpfer für die Schwazer

Nichts zu holen gab es am Sonntag für die Schwazer Handballer in der spusu-Liga. Bei Westwien mussten sich die Tiroler glatt mit 19:31 (7:15) geschlagen geben. Nach zwei Siegen zum Auftakt der neuen Saison war es der erste Rückschlag für die Schwazer, die Bregenz (27:26) und Bärnbach/Koflach (23:21) in die Knie zwingen konnten. Nun gab es einen ersten Dämpfer für die Euphorie der Truppe von Trainer Frank Bergemann. „Bei einer Niederlage mit zwölf Toren muss man gar nichts mehr dazu sagen: Wir waren heute einfach in allen Belangen unterlegen", meinte Schwaz-Spieler Sebastian Spendier. Und Bergemann analysierte: „Wir wollten zu sehr mit dem Kopf durch die Wand. Man muss das jetzt realistisch einordnen." Erfolgreichster Werfer bei den Gästen war Richard Wöss mit sechs Treffern. Bereits am Mittwoch wartet das Gastspiel bei den Fivers Margareten. Tabelle: 1. Ferlach 5 Pkt., 2. Westwien, 3. Margareten, 4. Hard, 5. Krems, 6. Schwaz je 4 Pkt. (rost)