Ein heißer Regionalliga-Sonntag in Tirol

Von Alex Gruber

Telfs - Am Telfer Emat steppte am Sonntag vor 800 Fans der Bär, doch auch das Rückspiel zwischen Telfs und Imst endete unentschieden. Telfs-Coach Stefan Höller konnte auch ohne Sieg und Tabellenführung gut mit dem Resultat leben: „Das Sandmännchen hat es im Kindesalter gegeben. Wir leben in der Realität und haben uns gegen den Tabellenführer wieder gut präsentiert. Die Chance aufs 3:1 war zweimal da."

Schwaz-Trainer Bernie Lampl verlor schon nach 20 Minuten Mathäus Hundögger mit Verdacht auf Kreuzband-riss, einen ausgebliebenen Elferpfiff führte er auch ins Treffen: „Das 2:2 war zwar spät, aber in jedem Fall gerecht. Wir machen im Moment die Tore nicht." Einige Telfer sahen im Vorfeld des Ausgleichstreffers ein Foul. Viel Stoff zum Diskutieren ... Hall: Ohne die Sieger aus Kufstein nur irgendwie schlechtreden zu wollen, platzte Hall-Coach Akif Güclü am Sonntag nach der 1:2-Heimniederlage der Kragen: „Wir haben nicht gegen Kufstein verloren, sondern gegen das Schiedsrichter-Trio. Ich habe neun Runden kein Wort über die Unparteiischen gesagt. Aber die haben in dieser Liga nichts verloren."

Güclü — „die Liga ist ausgeglichen, oft entscheiden Kleinigkeiten" — war heiß. Was nicht an den Temperaturen lag: „Denn meinen Jungs kann ich nichts vorwerfen. Wir hatten unsere Chancen, das ein oder andere Mal haben wir halt die falsche Entscheidung getroffen." Die Festungsstädter reisten mit dem dritten Sieg in Serie und dem zehnten Punkt aus den letzten vier Spielen ab. „Es ist Balsam für die Seele. Wir bringen auch eine Führung über die Zeit. Und wir sind mit neun Spielern im Kader angereist, die auch schon im Kufsteiner Nachwuchs gespielt haben." Innsbruck: Sieben Tore und kein einziges davon aus der hauseigenen Spezialitäten-Abteilung namens Standardsituationen — auch Reichenau-Coach Gernot Glänzer traute gestern beim 7:1-Heimsieg gegen Imst seinen Augen kaum. Nach einem von Imst am Silbertablett servierten ersten Treffer nahmen die Rotschwarzen um das Sturmduo Philipp Thurnbichler und Michael Rauth Fahrt auf, auch Hannes Wibmer (Rot wegen Handspiel im Finish) und Doppeltorschütze Manuel Kovatsch glänzten beim Comeback. „Sie sind ein bisschen auf uns hereingefallen. Wir haben oft schnell umgeschaltet", lachte Reichenau-Coach Gernot Glänzer das Herz. Und Imst-Trainer Sladi Pejic konnte ihm in gewisser Weise nur beipflichten: „Als fairer Sportsmann muss man auch nach einer Niederlage Größe zeigen und sich nicht verstecken. Alles, was besprochen wurde, haben wir vergessen. Wir waren naiv, sie haben uns ausgekontert."